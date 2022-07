Presidenti i ri i Republikës, Bajram Begaj, i është drejtuar mbrëmjen e 28 korrikut me një mesazh të parë me video, të gjithë shqiptarëve kudo që ndodheshin, me rastin e hapjes së negociatave të Shqipërisë me BE dhe 100-vjetorin e miqësisë me SHBA-në.

Presidenti e ka publikuar sot në Fb me shënimin: “Mesazhi im për bashkëkombasit shqiptarë për hapjen e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian dhe 100- vjetorin e marrëdhënieve diplomatike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.”