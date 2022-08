Presidenti Begaj nis sot vizitën e parë zyrtare në Kosovë , zbardhet axhenda e Kreut të Shtetit

Presidenti i Republikës Bajram Begaj pritet të zhvillojë një vizitë zyrtare në Republikën e Kosovës. Vizita do të nis sot dhe do të vijojë me takime të nivelit të lartë edhe gjatë ditës së nesërme.

Kjo vizitë e Presidentit Begaj në Prishtinë bëhet me ftesë të Presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani dhe do të shënoj ndalesën e tij të parë jashtë vendit që prej momentit kur u zgjodh në postin e Kreut të Shtetit.

Përveç takimit me Presidenten Osmani, në axhendë janë parashikuar edhe takime me kryeministrin Albin Kurti, kryeparlamentarin Konjufca, krerët e partive kryesore politike, takim me komandantin e KFOR-IT dhe me ushtarët e Forcave të Armatosura të Shqipërisë që janë dislokuar në Kosovë.

Axhenda e kreut të shtetit:

E hënë, 15 gusht 2022

10:00-10:10 Ceremonia pritëse nga Sh. S. Dr. Vjosa Osmani – Sadriu,

Presidente e Republikës së Kosovës.

10:10-10:15 Fotografimi i dy Presidentëve

(para hyrjes kryesore të ndërtesës së presidencës)

Nënshkrimi në librin e miqësisë nga Presidenti i Shqipërisë.

10:15-10:30 Takimi Tête-à-tête mes:

Sh. S. Dr. Vjosa Osmani, Presidente e Republikës së Kosovës

Sh. T. Z. Bajram Begaj, President i Republikës së Shqipërisë.

10:30-11:30 Takim me Presidenten e Republikës së Kosovës,

Sh. S. Dr. Vjosa Osmani -Sadriu dhe delegacionin.

11:45 Nderime para memorialit për Personat e Zhdukur.

11:50-12:10 Deklaratë e përbashkët e dy Presidentëve.

12:15-12:55 Takim me Kryetarin e Parlamentit të Republikës së