Sulmi kibernetik/ Rikthehet në punë sistemi “Timës” në Kapshticë dhe Kakavijë

Është rikthyer në punë sistemi “Times” në Kapshticë dhe Kakavijë.

Tashmë po punohet përmes këtij sistemi por ngadalë.

Ndërsa në Vlorë prej 24 orësh sistemi “Tims” në portin dhe doganën e Vlorës nuk punon. Mësohet se do të vijoj puna me regjistrat portual duke u shkruar me dore si një dite me parë.

Në Qafë Thanë është ende i bllokuar, sistemi “Tims” në pikën kufitare që lidh Maqedoninë e Veriut me Republikën e Shqipërisë

Autoritetet njoftuan sot se Irani ka goditur sërish një prej sisteme të rëndësishme informatike, atë të rregjistrimit të hyrje-daljeve nga vendi, i njohur si sistemi TIMS.

Burime zyrtare thanë se “bëhet fjalë për një sulm masiv, i ngjashëm me atë të 15 korrikut”, që goditi të gjithë strukturën e sistemeve qeveritare të informacionit.

Të njejtat burime shpjeguan se sulmi është vënë re shpejt, dhe se autoritetet menjëherë kanë fikur sistemin për të shmangur dëmet e mundshme.