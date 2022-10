Rregulli i ri kundër korrupsionit nga SHBA, reagon Kim: Luftë ndaj atyre që gërryejnë demokracinë

Janet L. Yellen, Sekretarja e Thesarit e Shteteve të Bashkuara, shpalli një rregull të ri mbi raportimin e pronësisë përfituese sipas Ligjit të Transparencës së Koorporatave.

Lidhur me këtë rregull të ri ka ardhur një reagim nga Ambasadorja e SHBA në Tiranë, Yuri Kim e cila thekson se do të çojë akoma më përpara punën për të luftuar korrupsionin në SHBA dhe në botë.

“Ky rregull do të çojë akoma më përpara punën për të luftuar korrupsionin dhe efektet e tij gërryese mbi demokracinë dhe sundimin e ligjit – si në vend ashtu edhe në mbarë botën”, tha Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara Yuri Kim.

Deklarata e plotë e Sekretares së Thesarit Yellen mbi rregullin e ri bazuar në Ligjin e Transparencës së Koorporatave:

Sot, Rrjeti për Zbatimin e Krimeve Financiare (FinCEN) nxori një rregull përfundimtar që zbaton dispozitat e raportimit të informacionit mbi pronësinë përfituese (BOI) të Aktit dypartiak të Transparencës së Korporatave (CTA). Rregulli do të rrisë aftësinë e FinCEN dhe agjencive të tjera për të mbrojtur sigurinë kombëtare të SHBA-së dhe sistemin financiar të SHBA-së nga përdorimi i paligjshëm dhe për të ofruar informacion thelbësor për sigurinë kombëtare, inteligjencën dhe agjencitë e zbatimit të ligjit; zyrtarë shtetërorë, lokalë dhe fisnorë; dhe institucionet financiare për të ndihmuar në parandalimin e trafikantëve të drogës, mashtruesve, aktorëve të korruptuar si oligarkët dhe përhapësit nga pastrimi ose fshehja e parave dhe aseteve të tjera në Shtetet e Bashkuara.

Aktorët e paligjshëm shpesh përdorin strukturat e korporatave si kompanitë shell dhe frontale për të errësuar identitetin e tyre dhe për të pastruar përfitimet e tyre të paligjshme përmes Shteteve të Bashkuara. Jo vetëm që akte të tilla minojnë sigurinë kombëtare të SHBA-së, ato kërcënojnë gjithashtu prosperitetin ekonomik të SHBA-së: kompanitë guaska dhe ato ballore mund të mbrojnë identitetin e pronarëve përfitues dhe të lejojnë kriminelët të hyjnë në mënyrë të paligjshme dhe të bëjnë transaksione në ekonominë e SHBA-së, duke vënë në disavantazh bizneset e vogla amerikane që po luajnë me rregullat. Ky rregull do të forcojë integritetin e sistemit financiar të SHBA-së, duke e bërë më të vështirë për aktorët e paligjshëm përdorimin e kompanive guaskë për të pastruar paratë e tyre ose për të fshehur asetet.

Ngjarjet e fundit gjeopolitike kanë përforcuar pikën se abuzimi i entiteteve të korporatave, duke përfshirë kompanitë guaskë ose frontale, nga aktorë të paligjshëm dhe zyrtarë të korruptuar paraqet një kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë kombëtare të SHBA-së dhe për sistemet financiare të SHBA-së dhe ndërkombëtare. Për shembull, pushtimi i paligjshëm i Rusisë në Ukrainë në shkurt 2022 nënvizoi më tej se elitat ruse, ndërmarrjet shtetërore dhe krimi i organizuar, si dhe përfaqësuesit e qeverisë ruse janë përpjekur të përdorin kompani amerikane dhe jo-amerikane për t’iu shmangur sanksioneve të vendosura ndaj Rusisë. Ky rregull do të rrisë sigurinë kombëtare të SHBA-së, duke e bërë më të vështirë për kriminelët që të shfrytëzojnë strukturat e errëta ligjore për të pastruar paratë, trafikuar njerëz dhe drogë dhe për të kryer mashtrime të rënda tatimore dhe krime të tjera që dëmtojnë taksapaguesit amerikanë.

Në të njëjtën kohë, rregulli synon të minimizojë barrën për bizneset e vogla dhe kompanitë e tjera raportuese. Miliona biznese krijohen në Shtetet e Bashkuara çdo vit. Këto biznese luajnë një rol thelbësor dhe të rëndësishëm ekonomik. Në veçanti, bizneset e vogla janë një shtyllë e ekonomisë amerikane, duke zënë një pjesë të madhe të aktivitetit ekonomik të SHBA-së dhe duke nxitur inovacionin dhe konkurrencën e SHBA-së. Bizneset e vogla amerikane gjenerojnë gjithashtu miliona vende pune dhe në vitin 2021, krijuan vende pune me shkallën më të lartë të regjistruar. Parashikohet që do t’u kushtojë kompanive raportuese me struktura të thjeshta menaxheriale dhe pronësie – të cilat FinCEN pret të jenë shumica e kompanive raportuese – afërsisht 85 dollarë secila për të përgatitur dhe dorëzuar një raport fillestar BOI. Në krahasim,

Përtej përfitimeve të drejtpërdrejta për zbatimin e ligjit dhe përdoruesit e tjerë të autorizuar, mbledhja e BOI do të ndihmojë për të hedhur dritë mbi kriminelët që shmangin taksat, fshehin pasurinë e tyre të paligjshme dhe mashtrojnë punonjësit dhe klientët dhe dëmtojnë bizneset e ndershme amerikane nëpërmjet keqpërdorimit të kompanive guaskë.

Rregulli përshkruan se kush duhet të paraqesë një raport BOI, çfarë informacioni duhet të raportohet dhe kur duhet të raportohet. Në mënyrë të veçantë, rregulli kërkon që kompanitë raportuese të paraqesin raporte pranë FinCEN që identifikojnë dy kategori individësh: (1) pronarët përfitues të njësisë ekonomike; dhe (2) aplikantët e shoqërisë së subjektit.

Rregulli përfundimtar pasqyron shqyrtimin e kujdesshëm të FinCEN të komenteve të detajuara publike të marra në përgjigje të Njoftimit të tij të 8 dhjetorit 2021 për Propozimin e Rregullores për të njëjtën temë, dhe konsultime të gjera ndërinstitucionale. FinCEN mori komente nga një gamë e gjerë individësh dhe organizatash, duke përfshirë anëtarë të Kongresit, zyrtarë qeveritarë, grupe që përfaqësojnë interesat e biznesit të vogël, grupet e avokimit të transparencës së korporatave, industria financiare dhe shoqatat tregtare që përfaqësojnë anëtarët e saj, përfaqësues të zbatimit të ligjit dhe grupe të tjera të interesuara dhe individët.