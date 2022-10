Deputetja Zhupa: Beteja jonë për trashëgiminë kulturore është betejë për Shqipërinë

Deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa ka dhënë një deklaratë për mediat nga ambientet e Amfiteatrit të Durrësit.

Zhupa thotë se “kjo perlë, Amfiteatri i Durrësit banjat romake, forumi bizantin parashikohen në planin e ri të menaxhimit të Ministrisë së Kulturës bashkë më ADF-n të jepen më koncesion.”

Sipas saj me siguri përfituesi do të jetë i njëjtë më Butrintin por, edhe në qoftë i ndryshëm parimi është i njëllojtë, do ti jepet një privati.

Zhupa për këtë ja vë fain dhe ligjit për trashëgiminë kulturore të vitit 2018.

“Kjo strategji e Ministrisë së Kulturës e ka rrugën e hapur nga ligji i trashëgimisë kulturore i vitit 2018. Ligj ky që parashikon që çdo fondacion privat mund të marrë me koncesion pasurinë tonë kombëtare trashëgiminë tonë kulturore. Pikërisht për këtë unë kam kërkuar ndryshimin e neneve që i hapin rrugë privatit për ta marrë, dhe administrimin e pasurive kulturore vetëm nga shteti ose nga fondacione publike ku shteti ka rolin maxhoritar.”