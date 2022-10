“Jemi në kushtet e një regjimi mafioz”, Meta: Nuk kam besim tek zgjedhjet

Kreu i Partisë së lirisë Ilir Meta, në një intevistë, ka deklaruar se kjo forcë do të shkojë në zgjedhje edhe ato bojkotohen nga partitë e tjera.

Meta u shpreh se ai nuk ka besim në zgjedhje, megjithatë shtoi se nëse vota e qytetarëve do të preket, do të shkohet në protesta.

Meta: Nuk kam pasur e nuk kam besim tek zgjedhjet se kemi qenë e jemi në kushtet e një regjimi mafioz, Por edhe Millosheviçi iku me zgjedhje e protesta, zgjedhjet janë një betejë që nuk mund tu ikësh. Nuk mund të presim zgjedhje daneze në Shqipëri. Zgjedhjet do të bëhen në këto kushte. Opozita do të luftojë deri në fund me çdo mjet e përballje se nëse e lëmë këtë fushë Rama nuk skuqet nga turpi se i vjedh e i merr me kërpëratat e pushtet lokal. Zgjedhjet janë të pashmangshme dhe edhe nëse bojkotohen nga të gjithë partitë e tjera PL do të marrë pjesë. Nëse preket vota do ketë protesta.