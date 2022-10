PS ndryshon sërish qëndrim, zbulohen negociatat me PD-në për hartën e re territoriale

Partia Socialiste ka ndryshuar sërish qëndrim lidhur me hartën territoriale në prag të zgjedhjeve lokale.

Megjithëse ishte shprehur kundër ndryshimit të numrit të bashkive, PS-ja sot ka bërë të ditur përmes kryetarit të grupit parlamentar, Taulant Balla se do të zhvillohet edhe një takim i fundit me kreun e grupit të PD-së, Alibeaj dhe bashkëkryetaren demokrate të komisionit të posaçëm parlamentar, për të dalë me një propozim të përbashkët.

A do të ndryshojë harta elektorale?

Taulant Balla: Gjithmonë ka vend për negociata, por kjo nuk mund të jetë diçka që të jetë pjesë e një pazari politik. PS nuk bën Pazar që bie ndesh me mirëqeverisjen, me shërbimet më të mira ndaj komuniteteve. Sot në Shqipëri bashkitë janë një transformim epokal me atë që kishim deri në 2015. Historia që në këtë vend kishte 384 kryetarë bashkish e komunash, me 384 shoferë, në një vend me më pak se 3 milionë banorë, ishte e papranueshme. Do bëjmë edhe një takim përfundimtar me Alibeajn dhe Cupin për të dialoguar dhe për tu dëgjuar, por unë e kam thënë që opinioni im është ky. Ditët në vijim le ta përmbyllim dhe në fund është detyrë e Komsiionit të Posaçëm që të dalë me një qëndrim përfundimtar. Nëse kemi një qëndrim shumë mirë.

Grupi parlamentar demokrat ka dalë me një propozim konkret për të dalë me 92 bashki në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Ndërkohë që grupi i Berishës ka propozuar 96 bashki.