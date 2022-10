Meta: Rama po i shantazhon pedagogët! Nuk u rrit pagat, por pagesat për PPP-të

Kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se po denigron dhe shantazhon pedagogët duke mos u rritur rrogat, ndërkohë që nga ana tjetër, me projektbuxhetin për vitin 2023, janë parashikuar rritje pagesash për PPP dhe 7 kontrata të reja me koncension me vlerë 1 miliardë dollarë.

“Sapo ndoqa reagimet e Sindikatës së pedagogëve, shpreh solidaritetin e plotë e vendosur të PL me gjithë pedagogët e stafin akademik e dua t’i siguroj të gjithë se angazhimi kryesor madhor i PL do jetë sot në opozitë dhe nesër në qeverisje, arsimi.

Nuk ka investim më strategjijk se sa arsimi për vendin e kombin tonë në këto momente kaq delikate.

Janë të gjitha mundësitë për të plotësuar kërkesat e tyre modeste e të arsyeshme, që brenda dy vitesh të kenë nivelin e pagave dhe standardeve që kanë kolegët e tyre në Kosovë sot.

Si kryeministër dikur në një situatë të tillë i kam rritur deri në 58% me një vendim qeverie pagat e pedagogëve e asistentëve e punonjësve. Sot mundësitë janë shumë herë më të mëdha.

Sot merren miliarda euro kredi për vjedhje, jo për vepra publike, të cilat nisin e kurrë nuk mbarojnë për rrugë ku kilometeri kushton 6 herë më shumë se sa në Serbi.

Me arrogancë e cinizëm i thotë jo pedagogëve se e paska zënë lufta me Putinin këtë.

Projektbuxheti i vitit 2023 rrit pagesat për PPP-të dhe 7 kontrata të reja me koncension me vlerë 1 miliardë dollarë që janë vjedhje e pedagogët i intimidon duke i kërcënuar dhe me vetingun sa detyroi deputetë të nderuar socialistë të distancohen publikisht prej tij por dhe i denigron në mënyrat më të turpshme që vetëm një palaco mund ta bëjë kur përgojon profesorë“, tha Meta.