I ftuar në emisionin ”Start” në Tv1 Channel Jetmir Podgorica

Te besh mire per te tjeret eshte virtyt i secilit prej nesh, por te besh mire ne kohen kur ata me se shumti kane nevoje dhe nuk bejne dot mire per veten eshte nje vlere e patjetersueshme. Keshtu eshte edhe rasti per te cilin u fol sot ne emisionin ‘’Start’’. Nje ndeshje bamiresije e cila ka ardhur per te mbledhur ndihma humanitare ne ndihme te nje djali te aksidentuar disa muaj me pare, Klevis Gjeluc. Nje grup te rinjsh me ne krye Jetmir Podgoricen moren nje nisme per te organizuar nje ndeshje bamiresie.

Podgorica: Klevisi per ne eshte nje shok i mire, ne jemi munduar si komonitet i sportit te bejme dicka per te . Ti shperblejme ati kontributin qe ka dhene ne sport. Si ide e kishim te realizojme dicka per te duke e pare situaten ne te cilen ai ndodhet.

Kur e kemi filluar si fushate, e menduam bashke me organizatoret per te bere dicka qe ti sherbej sado pak por edhe ti mbetet si kujtim. Per te organizuar kete ndeshje futbolli ishin disa komponente qe do te plotesoheshin. Fillimisht ishte pjesa qe ne do te mernim edhe leje tek familja e tij, e cila mendoj qe eshte dicka korrekte ti kerkosh nje leje per dicka qe do ti sherbeje Klevisit. Ky eshte edhe nje mesazhe qe njerzit e sportit nuk jane vetem per sportin qe luajne por edhe per aspektin humanitar. Ne kemi deshire te tregojme per sportistet qe kane cilesi edhe vlera shume te mira dhe jashte fushes se lojes.