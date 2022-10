Ping pong me çmimin e energjisë, Balluku: Faturimi i energjisë nis pas javës së 1 të muajit

Çmimi i energjisë duket sikur është kthyer në një lojë fjalësh mes përfaqësuesve qeveritarë dhe Entit Rregullator Energjitik (ERE).

Vetëm një ditë pasi kryeministri Edi Rama përgënjeshtroi lajmin për rritjen e çmimit të energjisë elektrike Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku ka njftuar se faturimi i energjisë nis pas javës së 1 të muajit.

Lajmin e bëri të ditur përmes një postimi në rrjetin e saj social Twitter.

“Faturimi i energjisë nis pas javës së 1 të muajit. Me një situatë jo të mirë hidrike, kur niveli i Fierzës është më pak se 268m, por me pritshmëri për prurje më të mira në vazhdim & bazuar në uljen 6.2% të konsumit, do të analizojmë cdo detaj, para vendimit për fashën mbi 800këh.”, shkruan Balluku.