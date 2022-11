E ftuar në emisionin ”Start” në Tv1 Channel Ilirjana Stankaj, profesoreshë në gjimnazin ”Oso Kuka”

Mengjesin e sotem ne emisionin ‘’Start’’ u fol per tetorin e letersise. Megjithese tetori sapo ka kaluar, puna e madhe e bere gjate keti muaji dhe aktivitetet e shumta ne kuader te tetorit te letersise do te mbeten ne memorjen gjate. Nje sere aktivitetesh u zhvilluan edhe ne shkollen ‘’Oso Kuka’’ ne Shkoder. Per te na folur me shume rreth tyre ne studion e emisionit ‘’Start’’ ishin te ftuar profesoresha e letesise Ilirjana Stankaj dhe nxenesit Sidrit Doda, Anuncja Camaj dhe Esti Piranaj.

Stankaj: Eshte e vertete qe ky muaj ka qene i bukur por keto aktivitete sic kane anen e bukur kane edhe pjesen e punes qe eshte shume e lodhshme. Ne jemi te prirur gjithmone ta maskojme dhe te nxjerrim anen me te bukur te aktivitetit. Femijet e shkolles jane angazhuar shume serjozisht gjate te gjithe muajit, jo vetem me aktivitetet qe jane bere per letersine por me te gjitha aktivitetet ne shkolle. Jane femije te gjithanshem dhe japin gjithmone me te miren e tyre.

Kete vit kam ne pergjegjesin time aktivitetet shkollore. Cdo vit une jam perfshire. Kete vite eshte me shume pergjegjesi te bashkepunosh me to, ti aktivizosh, e me pas te reklamosh punen e tyre. Para se te merrja kete pergjegjesi punoja vetem me nxenesit qe beja mesim, tani me duhet te punoj me nxenesit e te gjithe shkolles qe asnje te mos kete hatermbetje.