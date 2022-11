Berisha: Tunelin e hapën për të vazhduar vjedhjen, moti i keq ishte parashikuar dhe përmbytja mund të ndalej

Mbrëmë jam njoftuar vonë shumë, se këta e hapën tunelin, se e kanë në program pune importin dhe nuk e ndërpresin.

Gjithçka diktohet nga vjedhja.

Ne e kemi deklaruar shumë herë që energjia është shndërruar në një nga mallrat e vjedhjeve më të mëdha.

Kjo ishte absolutisht e parashikueshme, e ndalueshme, nëse do prodhohej energji dhe do ulej niveli.

Energjia nuk kishte nevojë të blihej.

Sot po shesin energji, me një çmim katër herë më të ulët se e blejnë, se e kanë kontratat.

Janë verbuar.

Qeveria ka qëndrim armiqësor të hapur ndaj Shkodrës. Por këtë akt e kanë bërë se janë kapur në flagrancë në një vjedhje të paimagjinueshme.