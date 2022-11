“MIRËMËNGJES

dhe me kënaqësinë e hapjes me votën e mbrëmshme PRO të rrugës për ndërtimin e Portit Turistik, që do të jetë një motor i jashtëzakonshëm ekonomik për Durrësin e mbarë Shqipërinë, ju uroj një ditë të mbarë”, shkruan Kryeministri Edi Rama mëngjesin e sotëm në një postim në rrjetet sociale.