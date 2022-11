Deputeti Agron Çela uron 28-29 Nëntorin. Çela: Urimet më të përzemërta mbarë Kombit Shqiptar!

Deputeti Agron Çela ne nje postim ne rrjetet sociale ka uruar festat e 28-29 Nentorit.

Sot është dita e Shqiptarëve!

Përkujtimi i 110 Vjetorit te Shpalljes së Pavarësisë dhe 78 Vjetori i Çlirimit të Shqipërisë, me jep kënaqesinë të uroj për këto festa te gjithë qytetarët e Qarkut të Shkodres, të Shqipërisë, të trevave shqiptare përtej kufirit dhe të diasporës në emigracion! Urimet më të përzemërta mbarë Kombit Shqiptar! 28 Nëntori i Vitit 1912 është akti me madhor ne historinë tone shtetformuese që nga koha e Skënderbeut, ndaj të gjithë përulemi sot me respekt para kësaj vepre të njerëzve më mendjendritur e atdhetar të asaj kohe, madhështia e te cilëve rrezaton edhe ditët e sotme!

Ne shqiptaret me të drejtë ndihemi krenar për veprën madhore të Shpalljes së Pavarësisë, ndaj sot më shumë se kur është dita jonë të urojmë përzemërsisht:

Gëzuar Festën e Pavarësisë !

Gezuar festën e 28-29 Nentorit, Zoti i ruajt shqiptarët kudo që ndodhen.

Agron Çela

Deputet i Qarkut të Shkodrës.