Bien ndjeshëm temperaturat, mëngjeset nisin me -4 gradë celcius

Sipas MeteoAlb: Territori Shqiptar në orët e para të ditës do të jetë me alternime kthjellimesh dhe vranësirash të cilat më të dukshme do të jenë në zonat Lindore, ku dhe do të krijojnë mundësi për reshje të pakta në Juglindje të

Shqipërisë.

Ndërsa orët vijuese sjellin përmirësim të motit edhe në këto zona, duke bërë që në vend të ketë më shumë orë me diell.

Temperaturat e ajrit do të ulen në mëngjes, POR mbeten kostante dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga -4°C deri në 13°C.

Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare me shpejtësi 30 km/h nga drejtimi Verilindor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim 2 ballë.