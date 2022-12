Plani BE-Shqipëri kundër terrorizmit nënshkruhet në Bruksel, ministri Çuçi: Dëshmi e besimit

I pranishëm në Bruskel, ministri i Brendshëm, Bledi Çuçi nënshkroi me Komisioneren për Punët e Brendshme në BE, Ylva Johanson, planin BE-Shqipëri kundër terrorizmit.

“Ky dokument garanton një bashkëpunim tërësor me Bashkimin Evropian, si dhe është një tjetër dëshmi domethënëse e besimit të ndërtuar dhe e punës që Shqipëria ka bërë në parandalimin dhe luftën kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm. Ne punojnë ngushtësisht me Bashkimin Evropian për sigurinë e përbashkët të unionit dhe për ruajtjen e vlerave e parimeve themelore të BE-së”.

Marrëveshja krijon një kuadër ligjor më solid e të përafruar me BE-në, por na mundëson gjithashtu të përmirësojmë kapacitetet tona për të përballuar kompleksitetin e çështjeve të sigurisë që lidhen me terrorizmin. Ajo është në përputhje të plotë me dokumentet tona strategjike në fushën e luftës kundër terrorizmit dhe kundër ekstremizmit të dhunshëm.