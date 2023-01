2023 nis me punë në PS. Kryeministri, njeherazi kreu i PS-së, Edi Rama ka lajmëruar mbledhjet me anëtarët e kabinetit, por edhe me drejtuesit politik të qarqeve.

Mbledhjet do të zhvillohen dy ditë radhazi, ekzaktësisht në datat 4 janar me kabinetin dhe 5 janar me drejtuesit PS-së në qarqe.

Rama ka kërkuar një analizë të situatës në terren me elektoratin e qytetarët.