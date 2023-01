Rama shkon në Presidencë, takim me Presidentin Begaj

Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar paraditen e sotme një takim me Presidentin Bajram Begaj në institucionin e Presidencës.

Takimi i Ramës me Begajn ka zgjatur rreth 50 minuta, por nuk dihen arsyet e kësaj vizite të kryeministrit në Presidencë.

Ky takim vjen vetëm një ditë pasi kreu i qeverisë mbajti një mbledhje me kabinetin qeveritar.

Mësohet se kreu i qeverisë do të vijojë edhe sot me mbledhjet. Pas Begajt, Rama pritet të takohet me drejtorët e përgjithshëm të institucioneve, dhe më vonë me drejtuesit e qarqeve.