Ministrja Manastirliu: Prioritet rritja e pagave! Vaksinim paralel kundër gripit dhe covid-19

Ministrja e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Ogerta Manastirliu në konferencën e parë për vitin 2023, ka bërë bilancet në fushën e shëndetësisë për vitin që lamë pas, ndërkohë që ka treguar edhe objektivat për vitin e ri.

“Programi kombëtar i vaksinimit anticovid po kombinohet me vaksinimin kundër gripit në të gjitha qendrat shëndetësore në vend. Mbi 1.3 milionë qytetarë janë vaksinuar deri tani me dozën e parë të vaksinës antiCovid; mbi 1.2 milionë kanë marrë dozën e dytë; mbi 350 mijë qytetarë janë vaksinuar me dozën e tretë dhe mbi 45 mijë qytetarë me dozën e katërt. Sa i takon vaksinës së gripit janë vaksinuar më shumë se 200 mijë qytetarë këtë vit”, tha Manastirliu.

Sipas ministres për vitin 2023 prioritet i prioriteteve është rritja e pagave.

“Prioritet i prioriteteve do të jetë rritja e pagave. Pakoja e madhe ka mbështetur 19 mijë mjekë dhe infermierët tanë. Do të zgjerojmë shërbimet shëndetësore afër vendbanimeve“, vijoi më tej Manastirliu.