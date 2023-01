Ulen temperaturat, parashikimi i motit për ditën e sotme

Qarkullimi i masave ajrore nga veri—verilindja e kontinentit do të sjellë mot të qëndrueshëm por të ftohtë në vendin tonë.

Për pasojë kthjellimet do të jenë dominante, përjashtuar zonat verilindore dhe juglindore ku do të ketë reshje të izoluara dëbore. Parashikohet që: pasditja dhe mbrëmja të mbeten nën ndikimin e kthjellimeve dhe vranësirave të shpeshta në të gjithë territorin shqiptar.

Temperaturat e ajrit do të pësojnë rënie në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga -3°C deri në 12°C. Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi 40 km/h nga drejtimi verilindor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim 3 ballë.

Masat ajrore të ftohta me origjinë nga Verilindja e kontinentit Evropian kanë depërtuar në rajonin e Ballkanit, duke bërë që të vijojë rënia e temperaturave të ajrit në të dy vlerat ekstremale ditore. Vranësirat e shpeshta mbeten dominuese në Kosovë, KU herë pas here do të zhvillohen duke gjeneruar reshje dëbore në të gjithë territorin. Reshjet do të jenë prezente deri në orët e pasdites, por në vijim pritet përmirësimi i motit.