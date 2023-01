Rama: Gazeta më e madhe amerikane, The New York Times, sugjeron Vjosën si destianacion për t’u vizituar me patjetër

“MIRËMËNGJES

dhe me mbretëreshën e lumenjve të Europës në gazetën më të madhe amerikane The New York Times, e cila sugjeron Vjosën ndër të parat në listën e destinacioneve për t’u vizituar me patjetër për këtë vit, duke e cilësuar si bukuri e rrallë, ekosistem unik, që këtë pranverë pagëzohet edhe si Parku i parë Kombëtar i një lumi të egër në Europë, çka e bën vitin 2023, vitin e Vjosës, ju uroj një ditë mbarë“, shkruan kryeministri Edi Rama mëngjesin e sotëm në Facebook.