Ndryshimet në Kodin Rrugor, ekspertët: Në akset e reja shpejtësia të shkojë deri në 130 km/h

Propozimet për ndryshime të Kodit Rrugor, për ekspertët duhet që të shoqërohen edhe me sinjalistikën e duhur rrugore. Gëzim Hoxha thotë se në Shqipëri ka segmente të caktuara, kryesisht në akset e reja rrugore si Fier-Vlorë, apo Tiranë-Elbasan të cilat përmbushin standardet për lëvizjen deri në 130 km në orë.

“Ne kemi segmente të caktuara që plotësojnë kriteret e autostradës. Rruga Tiranë-Elbasan, ka disa segmente që e ka dhe ka edhe sinjalistikën të vendosur me 110 km/orë dhe aty mund të ecet edhe me 130. Kjo duhet harmonizuar edhe me sinjalistikën rrugore. Duhen tabelat, duhen sinjalistikat. Duhet të çohen në standardin e duhur të gjitha akset rrugore dhe të gjithë elementët e tjerë të sinjalistikës”,-thotë Hoxha

Në ndryshimet që priten të miratohen ditën e enjte në Kuvend, përveç rritjes së shpejtësisë është propozuar edhe për ta zgjatur në 15 ditë afatin e pagimit të gjobave pa kamatëvonesë nga 5 që ishte dhe për të përfituar 50 përqind ulje nga 20 që është aktualisht në Kod.