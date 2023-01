Ambasadorja e BE-së në Tiranë takon Altin Dumanin: Duam një SPAK të pavarur dhe efektiv

Ambasadorja e delegacionit të BE-së në Tiranë, Christiane Hohmann është takuar me drejtuesin e SPAK, Altin Dumani. Takimi është njoftuar zyrtarisht nga zyra e delegacionit të BE. “Bisedë e mirë me Kryeprokurorin e ri të SPAK, Z. Altin Dumani. BE mbështet plotësisht një SPAK të pavarur dhe efektiv. Lufta kundër korrupsionit të nivelit të lartë dhe krimit të organizuar mbetet çështje kyçe për avancimin e Shqipërisë në rrugën e saj drejt anëtarësimit në BE”, shprehet ambasadorja e BE-së në Shqipëri, Christiane Hohmann.