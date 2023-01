Situata ne Bashkine Shkoder, ne oren 09.00 te dates 29.01.2023 paraqitet si me poshte :

Niveli i lumit Drin (hidrometri ura e Bahçallekut) shenon kuoten 6.00 ka renie me 30 cm ( kuota max 7.50 m )

Niveli i Liqenit ( hidrometri ura e Bunes) shenon 8.35 m ka renie me 20 cm i pandryshuar( kuota max 8.70 m ).

Siperfaqja totale e permbytur ne Bashkine Shkoder eshte 1350 Ha, e pandryshuar.

Njesia Administrative Ana e Malit 1300 Ha e permbytur.

Rruga e Obotit ka prezence uji 70 cm, ka renie me 15 cm

Ujesjellesi Oblika 1 eshte jashte funksionit.

Ka prezence uji ne oborre, stalla e garazhe ne 90 banesa, ( Obot 80 banesa, Muriqan ” Xhakaj, Kurtaliaj e Gallube” 10 banesa).

Ne rrugen e Obotit po operojne 1 mjet i kalueshmerise se larte se bashku me 4 forca te ushtrise.

Njesia Administrative Dajç 50 Ha toke bujqesore .

Rruga Shirq-Darragjat nuk ka prezence uji

Kerkohet :

– Pako ushqimore per banoret e bllokuar nga uji.

– Baze ushqimore per blegtorine.

-Çizme te gjata rreth 50- 60 pale per Obotin

Grupet e EC te Bashkise Shkoder jane ne monitorim te vazhdueshem te situates.