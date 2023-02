Ngrica në vend, nga e diela deri të premten

Termometri mëngjesin e së dielës ka zbritur në -7°C në shumicën e zonave malore, edhe në zonat e ulëta temperatura ka zbritur në 0°C, ndërsa bregdeti ka shënuar vlera pozitive.

Depërtimi i masave ajrore të acarta por të thata do të mbajnë të mbërthyer të gjithë Shqipërinë gjatë gjithë javës tjetër ku kryefjala e motit do të jenë temperaturat e ulëta, ngricat dhe herë pas here era e fortë por jo reshjet.

Reshjet në formë bore do të shfaqen për momente të shkurtra, në zona të izoluara malore, por pjesa tjetër e vendit vetëm pas mesjavës kur pritet ardhja e masave ajrore detare dhe rritja e vlerave termike me 2-3°C, krijohet mundësia për reshje bore thuajse në çdo zonë të vendit.