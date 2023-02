I ftuar në emisionit ‘’Start’’ në Tv1 Channel Klinsman Llazani

Ka nisur shume bukur per artistin Klinsman Llazani viti 2023, ku ne kete fillim viti ai zgjodhi te prezantoje nje balade shume te bukur. Kete mengjes ne studion e emisionit ‘’Start’’ ne Tv1 Channel, Klinsmani na foli me shume per kete projekt, per muziken, tekstin, orkestrimin dhe realizimin e keti klipi te mrekullueshem.

‘’Kete projekt e kam nisur ofro 6 muaj me pare. Dua te pershendes shume autoret e kenges prof.Zaim Merkulaj per muziken, z.Lirim Gjonbiba qe ka bere tekstin, per orkestrimin Endrit Shani dhe per videon e mrekullueshme Maison Kavaja.

E kisha menduar dicka me ndryshe per Klinsmanin, sepse dihet une jam tek muzika popullore. Kjo ishte qe te provoja veten dhe per te treguar qe une nuk kendoj vetem kengen popullore por deri ne nje fare pike mund ta realizoj edhe nje kenge balad. Mendoj qe ja kam arritur qellimit tim.

Them se eshte pritur mire, duke pare shikueshmerine qe ka marre dhe komentet pozitive. Por panvarsisht kesaj une shume shpejt do te kthehem ne ujrat e mija.’’- shtoi mes te tjerash kengetari Klinsman Llazani.