Rama vijon vizitën në Tokio: Bisedova me drejtuesin e kompanisë teknologjisë së lartë

Në ditën e dytë të vizitës së tij në Tokio, kryeministri Rama ka takuar drejtuesin e kompanisë së tekonoligjisë së lartë “Sumitomo Electric”.

“MIRËMËNGJES

dhe me ditën e dytë të vizitës zyrtare në Japoni, që nisi me takimin me drejtuesin e kompanisë të teknologjisë së lartë “Sumitomo Electric”, me 400 filiale në botë në elektronikë, infokomunikacion, mjedis, energji, si edhe 1200 punonjës në Shqipëri, ku objektivi është të hapen edhe 1000 vende të reja pune, ju uroj një ditë të mbarë” shkruan Rama.