Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve Ilirjan Celibashi tha sot se 1/3 e bashkive nuk e kanë përmbushur detyrimin e tyre për të njoftuar me shkrim zgjedhësit për zgjedhjet lokale të 14 majit.

Në një konferencë për shtyp ai tha se deri tani 21 parti janë regjistruar për të marrë pjesë në zgjedhje, teksa paralajmëroi kryebashkiakët në detyrë që përurimet e investimeve t’i bëjnë pa funksionarët politikë të pranishëm, në të kundërt do të gjobiten.

Celibashi: 21 bashki nuk kanë sjellë asnjë informacion në KQZ në lidhje me procesin e njoftimit me shkrim të çdo zgjedhësi. Në lidhje me kërkesat e partive për tu regjistruar, deri tani kanë paraqitur kërkesën për këto zgjedhje 21 parti politike dhe një komitet nismëtar për një kandidat të mbështetur nga zgjedhësit.