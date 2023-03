Presidenti Biden fton Osmanin për të për të mbajtur fjalimin

Presidenti i SHBA-ve Joe Biden ka ftuar homologen e tij kosovare, Vjosa Osmani për të marrë pjesë në Samitin e Dytë për Demokracinë.

Lajmin e ka bërë të ditur Presidenca, përmes një komunikate drejtuar mediave kosovare.

Komunikata e plotë:

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani ka marrë ftesë nga Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden për të marrë pjesë në Samitin e Dytë për Demokraci.

Sipas ftesës, përveç fjalimit që do të mbajë krahas krerëve të shteteve të tjera sipas formatit të vitit të kaluar, Presidentja Osmani është përzgjedhur edhe në mesin e dhjetë liderëve që do të jenë folës kryesor në seancën plenare në të cilën do të diskutohet për rolin e demokracisë në krijimin e institucioneve stabile.