Rama në Akademinë e Sigurisë, prezanton pagat e reja për të gjitha gradat

Kryeministri Edi Rama ka qenë ditën e sotme në Akademinë e Sigurisë, ku ka shpjeguar planin i qeverisë për rritjen e pagave.

Qeveria ka vendosur që edhe ata të kenë rritje të rrogave që do të realizohet në dy etapa, në harkun e një viti, nga ku do të përfitojnë 12120 punonjës të Policisë së Shtetit dhe Gardës së Republikës, si dhe 3566 punonjës të sistemit të Policisë së Burgjeve.

“Ju të gjithë e keni përjetuar një rritje page vitin e shkuar. Ju kemi thënë që është një rritje page që do të vazhdojë dhe tani jemi bërë gati për një rritje page të konsiderueshme. Është, në fakt, rritja më e madhe historike e pagave si rezultat i krijimit të një mundësie për ta përballuar këtë dhe me këtë rast dua t’ju them të gjithëve që punonjësit e ndershëm të Policisë së Shtetit, oficerët në të gjithë sistemet e sigurisë, përfshirë edhe sistemin e Burgjeve, patjetër që kanë merituar më shumë dhe patjetër që meritojnë më shumë dhe kjo është vetëdija jonë.

Asnjëherë nuk e kemi vënë në dyshim që shpërblimet që i kemi rritur herë pas here nuk janë të mjaftueshme, por besoj që çdo njeri i arsyeshëm e kupton që shpenzimet në një shtëpi varen nga mundësitë dhe një shtëpi që nuk do të zhytet në borxhe dhe pastaj të mbetet pa çati, i balancon të dyja sa të mundet, siç bëni ju në shtëpitë tuaja”, tha Rama.