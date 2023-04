Ambasadorja e SHBA: Shqipërinë duam ta shohim që të rrisë potencialin energjetik

Nis operimin Bursa Shqiptare e Energjisë, përmes ankandit të parë të tregut të ditës në avancë.

Gjatë fjalës së saj, ambasadorja e SHBA-ve, Yuri Kim theksoi se synim i SHBA-ve është që të shohë Shqipërinë që të rrisë potencialin energjetik.

“Me rëndësi është integrimi ekonomik në Europë, duke përdorur sisteme tregu, ku Shqipëria do ketë mundësi që të bashkohet me shtetet e tjera. SHBA kanë qenë krenare për këtë vend, USAID ka qenë aty që nga hapja e bursave. Kur punojmë se bashku mund të arrijmë gjera të mëdha. Shqipërinë duam ta shohim që të rrisë potencialin energjetik. Ky bashkim tregu do të integrojë Shqipërinë në tregun paneuropian për rritjen e sigurisë në këtë sektor. Do ketë më shumë furnizim dhe çmime më të mira.”, tha ambasadorja e SHBA-ve.