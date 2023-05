Rama: Mos u nxitoni me konkluzione politike! Ndalimi i tij sprovë e madhe për drejtësinë në prag të zgjedhjeve

Kryeministri Edi Rama ka reaguar për arrestimin e kandidatit të koalicionit “Bashkë Fitojmë” për bashkinë e Himarës Fredi Beleri.

Rama iu bën thirrje të gjithëve të mos nxitohen me konkluzione politike po të presin me durim fjalën dhe provat drejtësisë.

“Ndalimi i kandidatit të opozitës për Himarën F.Beleri me urdhër të prokurorisë përbën një sprovë të madhe për drejtësinë në vigjilje të zgjedhjeve, që do të thotë se shkelja e ligjit nga ana e tij duhet të jetë e provuar dhe ndalimi i tij ligjërisht i motivuar!

Beteja jonë me atë kandidat nuk ka asnjë lidhje me hetimet apo përfundimet e prokurorisë, prandaj duke respektuar pavarësinë e plotë të organeve të drejtësisë, i bëj thirrje të gjithëve të mos nxitohen me konkluzione politike po të presin me durim fjalën dhe provat drejtësisë”, deklaron Rama.