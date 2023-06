Qeveria shfuqizon Bordin e Transparencës së Hidrokarbureve

Pas mbledhjes qeverisë Ministrja Ibrahimaj në një komunikim për mediat theksoi se sot është marrë vendimi për shfuqizimin e bordit të hidrokarbureve.

“Ministria e Financave dhe Ekonomisë miratoi aktin normativ që parashikon një ndryshim në ligjin mbi Tatimin mbi të Ardhurat. Ky ndryshim ka ardhur si pasojë e situatës së krijuar nga zhvlerësimi i euros ndaj lekut. Kategoria e bizneseve që preket nga kjo dukuri janë eksportuesit që punojnë me kontrata porositëse.

Do të shtyhet afati i kësteve të Tatimit mbi Fitimin për të gjithë periudhën deri në mars të vitit të ardhshëm, ku bizneset mbyllin bilancet. Të gjithë subjektet eksportuese, nuk do të parapaguajnë këstet e tatim-fitimit, por do i paguajnë kur të mbyllin bilancet.

Ka edhe disa masa të tjera, si rimbursimi i TVSH-së, që për eksportuesit do të jepet brenda një afati shumë më të shkurtër”, tha ministrja Ibrahimaj.