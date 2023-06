Nis Kuvendi, prezantohet raporti vjetor i Departamentit të Administratës Publike dhe Autoritetit të Konkurrencës

Ka nisur seanca plenare në Kuvend.

Në këtë seancë do të prezantohet raporti vjetor i departamentit të Administratës Publike dhe Autoritetit të Konkurrencës.

RENDI I DITËS

Në mbështetje të Urdhrit nr. 31, datë 13.6.2023 të zëvendëskryetares së Kuvendit, znj.

Ermonela Felaj (Valikaj), rendi i ditës është si më poshtë vijon:

1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 8.6.2023.

(Neni 44, pika 2 e Rregullores)

2. Njoftime.

(Neni 44, pika 3 e Rregullores)

3. Raporti vjetor i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe

Konfliktit të Interesave për vitin 2022. (Neni 39 i ligjit nr. 9049/2003 “Për

deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe

të disa nëpunësve publikë” të ndryshuar””, neni 103 i Rregullores, shumicë e

thjeshtë votash për miratimin e projektrezolutës);

Paraqitja e raportit nga Inspektoria e Përgjithshme, znj. Evgjeni Bashari – jo më

shumë se 20 minuta.

Shprehet për projektrezolutën komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore,

Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut;

Pyetje, zhvillimi i debatit (nëse kërkohet me shkrim nga një komision i përhershëm,

një kryetar grupi parlamentar ose të paktën 10 deputetë)

Koha e votimit të projektrezolutës.

4. Raporti vjetor i Departamentit të Administratës Publike për vitin 2022. (Ligji nr.

152/2013 “Për nëpunësin civil” të ndryshuar”” si dhe neni 103 i Rregullores,

shumicë e thjeshtë votash për miratimin e projektrezolutës);

Paraqitja e raportit nga drejtori i DAP, znj. Albana Kociu – jo më shumë se 20

minuta;

Shprehet për projektrezolutën komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore,

Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut;

Pyetje, zhvillimi i debatit (nëse kërkohet me shkrim nga një komision i përhershëm,

një kryetar grupi parlamentar ose të paktën 10 deputetë);

Koha e votimit të projektrezolutës.

5. Raporti vjetor i veprimtarisë së Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2022.

(Neni 24 e ligjit nr. 9121/2003 “Për Autoritetin e Konkurrencës”, neni 103 i

Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për miratimin e projektrezolutës);

Paraqitja e raportit nga titullari, z. Denar Biba – jo më shumë se 20 minuta.

Shprehet për projektrezolutën komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat

Pyetje, zhvillimi i debatit (nëse kërkohet me shkrim nga një komision i

përhershëm, një kryetar grupi parlamentar ose të paktën 10 deputetë)

Koha e votimit të projektrezolutës

6. Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së

Shqipërisë (huamarrësi), përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë,

dhe KfW Frankfurt am Main (KfW), për programin për menaxhim të qëndrueshëm

dhe miqësor me klimën në sektorin e mbetjeve të ngurta”. (Në mbështetje të neneve

78, 83, pika 1, dhe 121, pika 1, shkronja “ç”, të Kushtetutës, dhe nenet 55 dhe 73-

77 të Rregullores, shumicë e absolute votash për miratim)

Pyetje

Shprehet nismëtari

Shprehet Komisioni përgjegjës për Politiken e Jashtme

Dhënie mendimi Komisioni për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Dhënie mendimi Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të

Drejtat e Njeriut

Dhënie mendimi Komisioni për Ekonominë dhe Financat

Diskutime

(Shprehen grupet parlamentare)

Koha e votimit

7. Projektligj “Për pranimin e protokollit për ndryshimin e marrëveshjes së

Marrakeshit për themelimin e Organizatën Botërore të Tregtisë, marrëveshja për

subvencionet e peshkimit”.

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, dhe 121, pika 1, të Kushtetutës, dhe nenet 55

dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e absolute votash për miratim)

Pyetje

Shprehet nismëtari

Shprehet Komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat

Dhënie mendimi Komisioni për Veprimtarine Prodhuese, Tregtine dhe Mjedisin

Dhenie mendimi Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të

Drejtat e Njeriut

Dhënie mendimi Komisioni për Politikën e Jashtme

Diskutime

(Shprehen grupet parlamentare)

Koha e votimit

8. Projektligj “Për qeverisjen elektronike”. (Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika

1, të Kushtetutës, dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshte votash

për miratim)

Pyetje

Shprehet nismëtari

Shprehet Komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të

Drejtat e Njeriut

Dhënie mendimi Komisioni për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Dhënie mendimi Komisioni për Ekonominë dhe Financat

Diskutime

(Shprehen grupet parlamentare)

Koha e votimit

9. Projektligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.69/2012, “Për sistemin

arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.

(Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, dhe nenet 55 dhe 73-77

të Rregullores,shumicë e thjeshtë votash për miratim)

Pyetje

Shprehet nismëtari

Shprehet Komisioni përgjegjës për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Dhënie mendimi Komisioni për Çështjet Europiane

Dhënie mendimi Komisioni për Ekonominë dhe Financat

Dhënie mendimi Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të

Drejtat e Njeriut

Diskutime

(Shprehen grupet parlamentare)

Koha e votimit

10. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës.

(Në mbështetje të nenit 45 të Rregullores së Kuvendit: Çdo deputet mund të flasë jo

më shumë se 5 minuta dhe nëse diskuton në emër të grupit parlamentar, jo më shumë

se 8 minuta. Koha e diskutimeve për çështje jashtë rendit të ditës nuk mund të jetë më

shumë se 60 minuta)