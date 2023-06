Shtyhet mbledhja e parë e këshillit bashkiak Shkodër, ja kur do të mbahet …

REPUBLIKA E SHQIPERISE

BASHKIA SHKODER

KESHILLI BASHKIAK

NJOFTIM

Per mos – zhvillim te mbledhjes se parê të këshillit bashkiak dhe thirrjen per here te dyte te

mbledhjes se pare te keshillit bashkiak Shkoder.

Te nderuar,

Prane sekretarit tē këshillit bashkiak Shkodër @shte depozituar kërkese e ardhur nga 29

keshilltare per shtyrjen e mbledhjes se pare te këshillit bashkiak Shkodër, e planifikuar per

tu zhvilluar ditën e premte date 16 Qershor, ora 11:30. Kerkesa eshte firmosur nga

keshilltare te subjektit zgjedhor Partia Socialiste e Shqipërise dhe Partia SocialDemokrate.

Gjithashtu eshte depozituar njoftim pêr mos-pjesmarrje tè nje keshilltari te subjektit

zgjedhor Bashkë Fitojmë.

Ne kete kontekst, bazuar ne ligjin n.r 139/2015 “*Per veteqeverisjen vendore”, konkretisht

neni 48, ku kerkohet qe për zhvillimin e mbledhjes së parè, duhet të ketë pjesmarrje teme

shume se gjysmes se anëtarève et këshillit (minimalisht 26), si dhe kerkeses per shtyerJe

dhe mos zhvillim te mbledhjes e firmosur nga mê shume se gjysma e antareve te mandatuar nga KQZ, si dhe njoftimit pèr mos-pjesmarrje tē nje këshilltari, vlerësoj se mbledhja eparè e keshillit bashkiak nukmund te vijoje ne ditën dhe orën e percaktuar ne njoftimin te bere me dije me pare nr. 7848 prot, date 7.6.2023.

Sa me siper, mbeshtetur ne piken 4, te nenit 48 te ligjit nr. 139/2015 “Per vetëqeverisjen

vendore”‘, njoftoj mos-zhvillimin e mbledhjes së dates 16 Qershor 2023 dhe thirrjen e

mbledhjes se pare te këshillit bashkiak Shkoder ditën e hëne date19 Qershor,ora11:00,

ne sallen e mbledhjeve te keshillit bashkiak, me rend dite si me poshte:

1. Lgjedhja e komisionit te mandateve;

2. Miratimi i mandateve dhe betimi i anetareve te keshillit

3. Zgjedhja e Kryetarit dhe Zv.Kryetareve tekeshillit;

4.Shpallja e vlefshmerise se mandatit te Kryetarit te Bashkise;

5.Zgjedhja ekëshilltareve ge perfaqësojne këshillin bashkiak ne këshillin e qarkut.

Adresa

SEKRETAR

Denis ‘LESHA