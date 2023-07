Qeveria merr vendim, studentët e mjekësisë duhet të punojnë 5 vjet në Shqipëri që të marrim diplomën…

Kryeministri Edi Rama bëri publik sot vendimin e qeverisë për studentët e mjekësisë që regjistrohen në vitin e parë, të cilët do duhet të punojnë për 5 vite pas mbarimit të studimeve për të marrë diplomën.

Rama tha se nuk është kusht, por është formati i ri i universitetit të ri të mjekësisë për sa i përket marrjes së diplomës.

Kryeministri u shpreh më tej se çdo student i mjekësisë që do të hyjë në universitetin e mjekësisë do të duhet paraprakisht të njihet me faktin që studimet i ka aq sa janë dhe për t’u pajisur me diplomë do duhen dhe 5 vite në shërbim të këtij populli. Për ata në proces vitet janë më të ulëta, të përshkallëzuara.

“Jam këtu për të dhënë një mesazh lidhur një vendim të rëndësishëm të qeverisë sot që ka të bëjë me studentët e mjekësisë dhe me detyrimin për të shërbyer në vend për një kohë të caktuar. Detajet do t’i shpjegojnë ministret, por thelbi është shumë i qartë për çdo qytetar të Republikës së Shqipërisë që paguan taksa. Shteti e financon universitetin publik, në këtë rast formimin e mjekëve të rinj për të mbrojtur jetën dhe për të garantuar shëndetin e të gjithë qytetarëve të vet. Nuk është njësoj si profesionet e tjera.

Është një profesion i lidhur drejtpërdrejt me detyrimin e çdo shteti për t’u kujdesur për shëndetin e njerëzve dhe me të drejtën e çdo qytetari, e çdo familjeje, e çdo të moshuari dhe çdo fëmije për të pasur kujdes shëndetësor. Në kushtet kur Gjermania e para dhe vendet e tjera të pasura janë duke luftuar me demografinë e tyre, me plakjen e popullsisë, me nevojën gjithmonë e më të madhe për burime të freskëta që duhet të vijnë nga jashtë dhe kur janë bërë stacion i ndalesës së fundit për shumë profesionistë, për shumë njerëz të kualifikuar të të gjitha fushave, në këtë rast për mjekët ne e kemi absolutisht të domosdoshme të ndërmarrim këtë hap. Hapi më normal dhe hapi më i lehtë i mundshëm. Çdo student i mjekësisë që do të hyjë në universitetin e mjekësisë do të duhet paraprakisht të njihet me faktin që studimet i ka aq sa janë dhe për t’u pajisur me diplomë do duhen dhe 5 vite në shërbim të këtij populli. Për ata në proces vitet janë më të ulëta, të përshkallëzuara, por është absolutisht zgjedhja e tyre. Nuk është vetëm një zgjedhje. Për ata që do hyjnë në vitin e parë ka vetëm një zgjedhje. Nëse do duhet të studiojnë mjekësi në universitetin publik do duhet të pranojnë këtë kusht. Nuk është një kusht, por është formati i ri i universitetit të ri të mjekësisë për sa i përket marrjes së diplomës. Nuk ndryshon asgjë në thelb për të drejtën e ushtrimit të profesionit sepse ajo bëhet menjëherë pasi mbaron studimet, por këtu. Për këtë paguan populli taksa”, tha Rama.

Ai theksoi se nuk paguan populli shqiptar taksa, që mjekët që formohen me tarifa simbolike dhe në universitet që mbahet nga taksat e popullit shqiptar, të ikin që ditën e parë.

“Ama nuk iu ndalohet e drejta atyre që janë në universitet, që të largohen në rastet kur duhen. Por duhet të paguajnë një tarifë tjetër, e cila do të përcaktohet sipas ligjit, që mbulon kostot dhe nevojën që ka universiteti për të formësuar një student”, deklaroi Rama.