Presidenti Begaj merr pjesë në festën e madhe në Gramsh

Presidenti i Republikës Bajram Begaj ka vizituar sot qytetin e Gramshit, ku po zhvillohet festa “Gusht e n’fest”, e sponsorizuar nga Birra Korça.

Presidenti Begaj, i shoqëruar nga bashkëshortja e tij është pritur nga kryebashkiaku i Gramshit Besian Ajazi.

Kjo festë a risjellë ngjyrat dhe harenë për banorët e Gramshit, teksa shërben dhe një ftesë për turistët të cilët mund të njihen me shumë nga spotet turistike që ka kjo bashki.

Ajazi ka falënderuar presidentin Begaj për vizitën e tij, teksa u ndal dhe në pikat turistike të kësaj bashkie që pritet të jenë një nga arsyet e zhvillimit të zonës.

Presidenti Begaj deklaroi se “Gusht e n’festë është një rast shumë i mirë për të shijuar natyrën, bukuritë e dhëna nga Zoti dhe ato nga dora e gramshiotëve.

Sipas tij është një tribut i çmuar ndaj vlerave njerëzore.

Ai përgëzoi autoritetet dhe biznesin për organizimin e këtij aktiviteti me shumë vlera.

“Dua së bashku me ju ta përcjell këtë festë në çdo familje shqiptare”, tha Begaj, duke theksuar promovimin e traditave gramshiote.

AXHENDA “Gusht e n’Fest”

17-18-19-20 Gusht 2023, GRAMSH

1

E Enjte, 17 Gusht 2023

09:00 – 12:00 Panair kulinarie dhe artizanal me produkte vendase, në Qendër të Qytetit.

09:00 – 11:00 Lojra për fëmijë me animatorë Italian, në Qendër të Qytetit.

10:00 – 14:00 Eksplorojmë shpellën e Kabashit, hiking në Kabash, nisja në Qendër të Qytetit.

19:00 – 20:00 Koncert me artistë vendas dhe fëmijët e QKF, në Qendër të Qytetit.

20:00 – 21:00 Kinema verore, film shqiptarë, në Pedonalen e Qytetit.

21:00 – 23:00 Koncert festiv me tenorin tonë Armaldo Kllogjeri, këngëtaren e mirënjohur të

këngës popullore Maja dhe artistё vendas, në Pedonalen e Qytetit.

23:00 – 23:59 Muzikë nga Dj.Berti, në Pedonalen e Qytetit.

E Premte, 18 Gusht 2023

09:00 – 12:00 Panair kulinarie dhe artizanal me produkte vendase, në Qendër të Qytetit.

09:00 – 11:00 Lojra për fëmijë me animatorë Italian, në Qendër të Qytetit.

09:00 – 10:00 Parakalim në qendër të qytetit, me Bandën Frymore të qytetit Elbasanit.

10:00 – 11:00 Homazhe te Varrezat e Dëshmorëve.

18:00 – 19:30 Paradë me motorristët Steel Wings përgjatë bulevardit “10 Korriku”.

19:30 – 20:30 Kinema verore, film shqiptarë, në Pedonalen e Qytetit.

20:30 – 21:15 Akrobaci me Fiona Rushiti dhe Madness Leaders.

21:15 – 23:59 Koncert festiv me 3-shat Band, Era Rusi dhe këngëtarin Grek Pano Psaltis, në

Pedonalen e Qytetit.

E Shtunë, 19 Gusht 2023

09:00 – 12:00 Panair kulinarie dhe artizanal me produkte vendase, në Qendër të Qytetit.

09:00 – 11:00 Lojra për fëmijë me animatorë Italian, në Qendër të Qytetit.

09:00 – 10:00 Panair i makinave Retro, përgjatë bulevardit “10 Korriku”.

10:00 – 12:00 Ndeshje miqësore futbolli për femra, stadiumi “Myslim Koçi”.

10:00 – 14:00 Vizitojmë Liqenin e Dushkut, nisja në Qendër të Qytetit.

18:00 – 19:00 Teatër Kukullash për fëmijë, në Pedonalen e Qytetit.

19:00 – 20:30 Kinema verore, film shqiptarë, në Pedonalen e Qytetit.

20:30 – 21:15 Akrobaci me Fiona Rushiti dhe Madness Leaders.

21:15 – 23:59 Koncert festiv me të ftuar special këngëtaret e muzikës së lehtë Soni Malaj dhe

Rovena Ibrahimi, dhe këgëtarët e muzikës popullore Avni Lushka dhe Lulzim

Qose në Pedonalen e Qytetit.

E Diel, 20 Gusht 2023

09:00 – 12:00 Panair kulinarie dhe artizanal me produkte vendase, në Qendër të Qytetit.

09:00 – 11:00 Lojra për fëmijë me animatorë Italian, në Qendër të Qytetit.

10:00 – 14:00 Vizitë në Kanionin e Holtës, ecje përgjatë kanionit, nisja në Qendër të Qytetit.

10:00 – 16:00 Kayak në Liqenin e Banjës, në fshatin Drizë, te lapidari.

20:00 – 21:00 Kinema verore, film shqiptarë, në Pedonalen e Qytetit.

21:00 – 23:59 Koncert festiv nga Urban Band, Eranda Libohova dhe Mehdi Zena, në

Pedonalen e Qytetit.