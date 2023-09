Çuçi tregon prioritetet e PS për sesionin e ri: Vota e emigrantëve, presim konsensus nga opozita

Kreu i grupit parlamentar të PS-së, Bledi Çuçi ka ndarë me mediat disa nga prioritetet e socialistëve për këtë sesion të ri parlamentar. Gjatë fjalës së tij Çuçi u ndal te procesi i integrimit të vendit drejt BE-së, apo te reforma zgjedhore, siç është vota e emigrantëve apo dhe reforma në drejtësi.

Ai tha se tashmë PS e ka një draft për votën e emigrantëve, ndërsa duhet vetëm konsensusi i opozitës që ai të kthehet në ligj.

“PS ka dhënë kontribut historik në fushën e integrimit evropian. Në sesionin e kaluar kemi miratuar një ligj të ri për rolin e parlamentit. Kjo ka të bëjë me rolin e shtuar që ka Kuvendi, si një nga institucionet bashkëformuluese të shtetit shqiptar në procesin e integrimit. Grupi parlamentar i PS do të bëjë maksimumin në procesin e integrimit. Në procesin e integrimit do të luajmë një rol të rëndësishëm në përafrimin e legjislacionit të Shqipërisë me BE. Kuvendi ka kohë që e luan këtë proces, por ky proces që quhet një krehje e të gjithë trupës shqiptare për të parë se sa është kompatibël, besoj se ka rol me rëndësi në këtë proces. Ne si grup parlamentar do të luajmë dhe një rol në atë që quhet diplomaci parlamentare ku deputetët e PS do të jenë të angazhuar për të përmirësuar imazhin e Shqipërisë dhe zhvillimet politike në Parlamentin Europian. Prioriteti i dytë që është i një rëndësie të madhe, është fokusimi i grupit parlamentar në reformën zgjedhore. Kemi një boshllëk që është krijuar nga vendimi i gjykatës Kushtetuese. Ne do të jemi angazhuar që t’i përshtatim këto kushte. Do të adresojmë pa humbur kohë reformën, votën e emigrantëve. Ne duhet të krijojmë mundësinë që të gjithë emigrantët shqiptarë të shprehen me votë për qeverinë që i duhet Shqipërisë. Për fat të keq kjo nuk është realizuar. Ne si PS e kemi qëndrimin tonë, kemi dhe draftin tonë që e kemi adresuar, pritet vetëm konsensusi nga opozita, që më pas ta kthejmë në një ligj dhe t’i japim shqiptarëve atë të drejtë që nuk është e vogël. Edhe opozita shpresoj që ta kuptojë këtë domosdoshmëri për të çuar para një grup nenesh që do të garantonin votën e emigrantëve në procesin e zgjedhjeve të përgjithshme të Shqipërisë.”, tha Çuçi.

Ai shtoi mes të tjerash se; “PS ka një qëndrim politik të qartë që të përfshijmë emigrantët në votimet në zgjedhje, kanë të drejtën e tyre kushtetuese. Nga pikëpamja e legjislacionit, e mënyrës se si do ta adresojmë votën e emigrantëve. PS e ka të qartë pozicionin e saj. Shqipërisë moderne i duhen më pak bashki se sa ka sot. Duhet të mbushim boshllëkun që është krijuar nga Gjykata Kushtetuese. Duhet të krijojmë një formulë që i shkon në shtat këtij sistemi.”.