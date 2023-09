Postimi i kryetarit Beci:

📌 Shkodër

Në vizitën e parë në terren në Shirokë, së bashku me kolegen Spiropali, të mikpritur nga Kryetari i Bashkisë Benet Beci dhe përfaqësuesit e shoqatës së menaxhimit të peshkimit🎏, biseduam mbi të gjitha problematikat që ata kanë.

🎣 Këta peshkatare, që jetën e tyre e kanë lidhur me peshkimin, nuk shërbejnë vetëm për familjet e tyre, por dhe për numrin e madh të turisteve vendas dhe të huaj, që gjatë këtij viti arritën shifra rekord.

Gjatë bisedës me ta diskutuam mjaft çështje si:

➡️gjuetia pa kriter

➡️ pamundësia për të krijuar njësi ekonomike për kultivimin e peshkut

➡️ heqja e rrethimeve amatore

🟢Ftova anëtarët e kësaj shoqate që të rrisin bashkëpunimin🤝 me pushtetin vendor, me besimin që me kryetarin shume aktiv të bashkisë, z. Beci, liqeni i Shkodrës, si pasuri natyrore të marrë vëmendjen e duhur duke u kthyer në motor gjenerimi ekonomie për banorët e kësaj zone, por mbi të gjitha për ekosistemin tonë natyror.🏞