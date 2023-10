Termometri deri në 30 gradë, parashikimi i motit për sot

Shqipëria do të paraqitet nën ndikimin e intervaleve të gjata me kthjellime në pjesën më të madhe te territorit, përjashtuar zonat malore verilindore dhe juglindore të cilat do të kenë kalime vranësirash të pakta. Parashikohet që gjatë orëve të pasdites kthjellimet të jenë mbizotëruese përgjatë vijës bregdetare.

Ndërsa në qytetet e zonës së ulët dhe në zonat malore do të ketë alternime kthjellimesh dhe vranësirash të shpeshta, më të dukshme vranësirat do të jenë përgjatë kufirit Lindor të Shqipërisë, por nuk do të krijojnë mundësi për reshje.

Për sa i përket situatës termike, temperaturat e ajrit do të pësojnë rënie të lehtë si ne mëngjes edhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 8°C deri në 30°C. Era do të fryjë kryesisht e lehtë por herë pas here mesatare me shpejtësi 35 km/h nga drejtimi Veriperëndimor, kjo do të bëjë që në brigjet e Adriatikut dhe Jonit të krijohet dallgëzim i ulët.

Territori i Kosovës do të vijojë të jetë nën dominimin e motit të qëndrueshëm duke sjellë përgjatë gjithë 24 orëshit alternime kthjellimesh dhe kalime të pakta vranësirash. Parashikohet që kthjellimet të jenë më të dukshme gjatë paradites dhe në zonat Perëndimore të Kosovës. Ndërsa orët e pasdites sjellin kalime vranësirash në për të gjithë territorin, ku më të fokusuara do të jenë në zonat Lindore. Temperaturave të ajrit do të rriten me 2 gradë C në mëngjes por mesdita ruan vlera konstante të tyre duke luhatur vlerat ditore nga 6°C deri në 26°C. Për sa i përket parametrit të erës, ajo do të fryjë e lehtë deri mesatare duke arritur shpejtësinë 35 km/h nga drejtimi kryesisht Verilindor.