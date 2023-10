Rama përuron sheshin “Konstantinos Mitsotakis”: Do të doja të ishte këtu edhe miku im i dashur Kyriakos Mitsotakis

Kryeministri Rama ndodhet në sheshin e Derviçanit, i cili do të mbajë emrin e Konstantinos Mitsotakis, kryeministrit të parë të Greqisë që viziton Dropullin.

“Do kisha dëshiruar shumë që sot këtu të ishte edhe Kyriakos Mitsotakis, djali i Konstantinos Mitsotakis dhe miku im i dashur, por me siguri do rikthehet në këtë shesh, i cili nga sot mban emrin të atit. Më vjen shumë mirë që bashkë me mua dhe ju është deputeti i thinjur i demokracisë së re, kur e shoqëroi 33 vjet të shkaura në këtë shesh Konstantinos Mitsotakis ,i cili ishte i ri pa asnjë thinjë, dhe u bë kryebashkiaku i Athinës i cili i ktheu Athinës Lojërat Olimpike dhe është një prej shembujve të mi frymëzues kur mora Bashkinë e Tiranës. Nuk e harroj si anëtar i një delegacioni shqiptar, pata një takim dhe dëgjova të fliste me një respekt të madh për punëtorët shqiptarë në Greqi dhe për kontributin në forcimin e marrëdhënieve tona”, shprehet Rama.