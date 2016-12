Perplasjet politike ne Lezhe

Përplasja mes kreut të bashkisë së Lezhës dhe Kryetarit të këshillit bashkiak duket se do të sjellë bllokimin e buxhetit të vitit 2017. Ka qenë kryetari i keshillit bashkiak Gjok Ndoka ai që ka kërcenuar për bojkot të të gjitha projekt/vendimeve që do të vijnë për miratim nga ana e bashkisë dukë përjashtuar ndihmen ekonomikë. Sipas tij bashkia ka zbatuar vetëm vendimet të cilat i interesojnë ndersa të tjerat i ka bllokuar. Stacioni i autobuzave dhe njohja e kryetareve të fshatrave duket që janë edhe molla e sherit mes dy titullareve te ketyre institucioneve.

Nga ana e bashkise Lezhe deri me tani nuk ka asnje deklarate nese do te vijoje e njejta klime e tensionuar apo do te gjendet gjuha e mirekuptimit me keshillin bashkiak qe ka shumicen ne keshillin bashkiak. Prej zgjedhjes se tij si kryetar i bashkisë Lezhë Fran Frrokaj nuk ka marrë pjesë asnjëherë të vetme në mbledhjet e keshillit Bashkiak.