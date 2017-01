Lezhe, femijet te prekur nga gripi

Epidemia gripalë dyfishuar numrin e femijeve të cilet i drejtohen urgjences së pediatrisë së Lezhës për të marrë mjekim. Çdo ditë pranë kësaj urgjence paraqiten 50 deri në 60 femijë me temperaturë të lartë dhe shenja të tjera të gripit. Mjeku pediatër, Mark Marku,tha se janë paraqitur edhe shumë rastë të renda por që fatmiresishët eshte arritur që të kurohen.

Marku theksoi se urgjenca e spitalit është e paisur me të gjithë medikamentet e nevojshëm për tu përballur me fluksin e

pacienteve, ndersa ate qe jane ne gjendje me të rend transferohen në qendren spitalore Tiranë.

Mjeku Mark Marku, u ka bërë thirrje prinderve të që të tregohen të kujdesshem, dhe të mos i neglizhojën simptomat e gripit tek femijet e tyre , pasi ne çdo moment mund te konsultohen më mjekun e familjes për çdo shqetesim.’