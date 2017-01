Kalueshmeri me zinxhir ne rruge

Rritja e temperaturave me disa gradë duke kapërcyer në shifra pozitive, ka ndikuar në lehtësimin e situatës në shumë zona. Megjithatë qarkullimi mbetet problematik në qarkun e Shkodres, në segmentet rrugore drejt zonave malore. Të dhenat e fundit të emergjencave civile janë si më poshtë: Në aksin K/Hadroj – Qafë Benë – Rrëshen ka 30cm borë. Mjetet borëpastruese janë në punë. Aksi është i hapur dhe qarkullimi rekomandohet me zinxhirë. Nuk ka probleme ne qarkullim në aksin Hani i Hotit – Tamarë. Është hedhur kripë nga firma kontraktore. Mjetet janë në gadishmëri dhe po punojnë pa ndërprerje. Qarkullimi kryhet me zinxhirë, por ka prani të erërave të forta. Aksi Qafë Laç – Koman është i hapur dhe qarkullohet me zinxhirë për shkak të ngricave. Në aksin Fushë Arrëz – Nyja Fushë Dukagjin, mjetet borëpastruese janë në gadishmëri. Aksi është i hapur. Qarkullimi kryhet me zinxhirë vetëm në segmentin rrugor Qafë Shllak – Uji i Ftohtë (rreth 4 km). Pjesa tjetër e aksit qarkullohet pa zinxhirë. Në aksin Qafë Mali – Fierzë, mjetet borëpastruese janë duke bërë pastrimin e aksit dhe qarkullimi kryhet me zinxhirë, ku ka prani erërash të forta . Në aksin Koplik – Dedaj – Bogë, rruga po pastrohet nga kontraktori.Kalimi në Koplik – Dedaj – Vrith kryhet pa zinxhirë. Në segmentet Dedaj – Bogë dhe Vrith – Razëm po bëhet hedhja e kripës për shkak të ngricave edhe ketu qarkullimi rekomandohet me zinxhirë. Në aksin Laç – Vau i Dejës – Fushë Arrëz, mjetet borëpastruese janë në punë. Segmentet Qafe Qele-Gomsiqe 20 cm borë, segmenti Gomsiqe-Pukë 40 cm borë, segmenti Pukë –Fushë Arrëz 50 cm borë. Aksi është i hapur. Qarkullimi rekomandohet me zinxhirë në segmentin Q.Qelë – Pukë- F,Arrëz, për shkak të temperaturave të ulëta dhe ngricave në rrugë.