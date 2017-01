Radovani: Bujqesia do demshperblehet

Pas greves se urise te 8 banoreve te zonave te prekura nga permbytjet, ka ardhur edhe reagimi i prefektit te Shkodres Paulin Radovani. Ai beri me dije se komisionet e ngritura bene 3 vleresime por qeveria e shkuar njohu me VKM vetem demet ne bujqesi, qe ja faturoi KESH-it asokohe. Vlerat e mbetura nga ajo shume do mbyllen brenda ketyre javeve duke rakorduar edhe diferencat me OSHEE tha Radovani.

Radovani dha edhe mesazhin e tij per banoret qe kane vendosur te futen ne greve urie, duke u shprehur kunder vendimit te tyre.

Nje koment ai beri edhe per deklaratat politike te ardhura per kete ceshtje.

Permbytja e fundit e ndodhur me 30 nentor te vitit 2010 ne zonen e Nenshkodres dhe qytetin e Shkodres, demtoi 14 mije hektare toke, 4600 banesa, 31 mije krere bageti. Demi ne total nga permbytja sipas grupeve te verifikimit kap shifren e 30 milion dollarëve.