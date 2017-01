Permbytjet, te henen nisin veprimet.

Prej ditës së hënë institucioni i prefekturës do të vihet në dispozicion të OSHEE për të nisur punën mbi rakordimin e listave, e më pas nisjen e shpërndarjes së 333 milion lekëve për banorët e zonave të përmbytura, për demet e shkaktuara në bujqësi gjatë viteve 2010 – 2011. Lajmin e konfirmoi prefekti Paulin Radovani, i cili tha se me keto shuma do të paguhen edhe interesat prej ditës që ka dalë VKM.

Në fund një përgjigje ja adreson drejtëpërdrejtë vendoreve të Shkodres, por edhe perfaqësuesve të opozitës që po tentojnë ta shfrytëzojnë këtë kauze.