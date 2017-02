MALAJ:RRITJA EKONOMIKE DUHET TE JETE MBI 6%

Pasi ka mbajtur nje leksion te hapur me studentet e universitetit “Luigj Gurakuqi” Shkoder, profesori i njohur i ekonomise, ish-ministri i Finacave, Arben Malaj, iu përgjigj edhe pyetjeve te gazetareve. Rreth debatit për rritjen ekonomike ne Shqiperi, ai tha se duhet te mberrije mbi 8 %, qe ta ndjejne permiresimin familjet shqiptare:

Ne leksionin me studentet Malaj trajtoj sfidat qe duhet te perballojne Shqiperia dhe vendet e tjera te Ballkanit perëndimor për tu pranuar ne BE. Ndryshe nga shume te tjere qe e kane vene ne pikepytje Bashkimin Evropian, ai beson se kjo eshte mundesia me e mire për zhvillim te qendueshem.

Arben Malaj u pyet edhe rreth reformes ne drejtesi, ku theksoi se nuk mund te perparoje ekonomia shqiptare nese nuk funksionon shteti i se drejtes.