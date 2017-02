Kriteret e reja per lejet e drejtimit

Ne fillim te ketij viti ka nisur aplikimi i rregullave te reja nga Ministria e Transporteve per autoshkollat dhe kryerjen e kursit te lejes se drejtimit. Ato konsistojne ne ristrukturim te programeve teorike e praktike, duke shtuar oret e kursit dhe duke reduktuar numrin e gabimeve ne testin teorik nga 7 ne 4 . Gjithashtu per here te pare do te pajisen me leje drejtimi per automjete edhe 16 vjecaret per kategorine AM. Per kete, inxhinieri Muharrem Bushati, sqaron me ne detaje:

Nje ndryshim tjeter eshte pajisja me leje drejtimi te personave qe deshirojne makina me kamio automatike. Ata duhet te bejne me pare kursin me te tilla mjete dhe patenta do te jete e posacme vetem per kete kategori.

Permiresimi i programeve te kurseve per leje drejtimi te automjeteve nga Ministria e Transportit, dhe forcimi i kontrollit te aftesive profesionale, ka per qellim parandalimin e aksidenteve.