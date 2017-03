Ne shkoder mungojne hapesirat per me te vegjlit.

Me ardhjen e stines se pranveres dhe rritjen e temperaturave , shtohet edhe gjalleria neper rruget e qytetit nga levizjet e qytetareve. Por vendet qe ata iu drejtohen per te kaluar nje pjese te lire te kohes se tyre jane mjaft te kufizuara. E kur flitet per me te vegjelit, hapesirat per to mungojne teresisht. Shkodra ende nuk e ka nje park te mirefillte per femijet dhe te vetmet qe u ofrojne argetim jane mjediset e krijuara ne bare-t e qytetit.

Prinderit shprehen se ky mbetet nje shqetesim i vazhdueshem per to, por fatkeqesisht zgjidhja ka munguar. Shpenzimit te parave ne lokale i shtohet edhe kujdesi ne rritje qe duhet treguar, pasi te vetmet hapesira te gjelberta, lulishtet shpesh nuk plotesojne as sigurine me minimale.

Deri me sot zgjidhja ka munguar, por premtimet jo te cilat ne cdo fushate jane refren i vazhdueshem i cdo kandidati per kryetar bashkie. Me nje popullsi mbi 200 mije banore, Shkodres cdo dite po i zihet fryma nga betonizimi dhe mungesa e ketyre hapesirave.