Muzete mbyllin dyert ne 22 Mars

Por nuk eshte i vetmi, pasi kete dite kane zgjedhur ta bejne pushim edhe vendi i deshmise dhe kujteses si dhe muzeu kombetar i fotografise “Marubi”.

Edhe pse sipas njoftimeve ata jane te hapur nga e hena ne te diele gjate gjithe paradites, diten e pare te pranveres ata kane vendosur ta bejne pushim me pjesen tjeter te administrates publike. Te duket absurd ky vendim ne nje kohe qe ditet e pushimit e aq me shume keto ne prag te stines se veres, jane me te shfrytezueshmet nga qytetaret por edhe turistet e huaj per te levizur dhe pare keto muze, apo objekte te tjera te rendesishme qe paraqesin historine e vendit tone. Nuk eshte rasti i pare qe ne dite te shenuara muzete mbyllin dyert, duke larguar turistet por edhe percjelle nje imazh aspak te denje per Shkodren, qe synon ta kete turizmin nje prej sektoreve kryesore te zhvillimit te saj. Bashkia Shkoder qe ka ne varesi dy muzete, ka harruar keto detaje duke ju perkushtuar pushimit, pa menduar per ate cfare realisht percjell nje veprim i tille, i kryer me apo pa vetedije, por qe tregon qartazi mungesen e strategjise per zhvillimit turistik. Te tilla dite ne cdo vend te botes shfrytezohen, ndersa tek ne ato kthehen ne pushim rutine.